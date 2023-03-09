Meslek lisesinde üretilen kedi ve köpek mamaları deprem bölgesine gönderildi

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesi Suğla Tarım ve Meslek Lisesi öğrencileri tarafından üretilen kedi ve köpek mamaları deprem bölgesine gönderildi.

Türkiye'de kedi ve köpek maması üreten tek meslek lisesi, Seydişehir Suğla Tarım ve Meslek Lisesi öğrencilerinin ürettiği 300 kilo mama deprem bölgesi Hatay'a giden yardım tırlarının içinde yola çıkarıldı.



Okul Müdür Yardımcısı Kerime Ağaçdelen konuya lişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Biz okul olarak kısa sürededir kendi imkanlarımızla kedi ve köpek maması üretiyorduk. Depremzedeler için elimizden gelen yarımda bulunurken bir yandan da orada aç kalan can dostlarımızın yanın da olmak istedik. Afet bölgesindeki kedi ve köpeklerimize okulumuz mama atölyesinde üretilen 300 kiloğram mama Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Seydişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gönderdik. Emeği geçen tüm öğrencilerimize, bizleri her zaman destekleyen Kaymakamız Deniz Pişkin'e ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Tahir Kibar’a teşekkür ediyorum." dedi.





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