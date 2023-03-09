Konya Valisi Vahdettin Özkan, yurtlarda misafir edilen depremzedeleri ziyaret etti

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KONYA (AA) - Konya Valisi Vahdettin Özkan, KYK yurdunda kalan depremzedelerle bir araya geldi.



Depremin ilk saatlerinde Hatay'a giden Özkan, bölgedeki çalışmalarının ardından döndüğü Konya'da, KYK yurdunda misafir edilen afetzedeleri ziyaret etti.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Özkan, sohbet ettiği depremzedelere bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu.

Özkan, KYK yurtlarında oluşturulan sosyal alan ve atölyeleri gezerek bilgi aldı.

Daha sonra Özkan, toplantı salonunda kurum müdürleri ve ilgili yetkililerle il genelinde misafir edilen depremzedelerle ilgili yapılan ve yapılacak çalışmaların değerlendirildiği bir toplantı yaptı.

Toplantıya, İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İbrahim Akyüz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ve ilgili kurum yetkilileri katıldı.

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