Beyşehir'de "Kadın gözüyle kadına dair" fotoğraf yarışması sonuçlandı

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KONYA (AA) - Beyşehir Fotoğraf Kulübü tarafından gerçekleştirilen "Kadın gözüyle kadına dair" fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Fotoğraf yarışmasının sonuçlarının açıklanmasının ardından dereceye giren eserlerin sahipleri düzenlenen ödül töreninde bir araya geldi.

Beyşehir Milli Parklar Şefliği Ziyaretçi Tanıtım Merkezi'ndeki törende, Beyşehir Fotoğraf Kulübü Üyesi Tuğba Us Bilir yazdığı şiiri okudu.

Daha sonra dereceye girenlere ödülleri verilerek, fotoğraf sergisi gezildi.





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