Konya'da taksinin çarptığı yaya hayatını kaybetti

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KONYA (AA) - Konya'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, taksinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Ayşen S. (44), Selçuklu ilçesi Beyşehir Caddesi Şefikcan Alt Geçidi girişinde, yolun karşısına geçmeye çalıştı.

Bu sırada aracıyla seyir halinde olan Şerife A, yayayı fark edince fren yaptı.

Abdullah A. idaresindeki taksi duramayınca önce otomobile ardından da Ayşen S'ye çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Ayşen S, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza yerinin gerisinde yaya üst geçidi, ilerisinde ise trafik ışıklarının bulunduğu bildirildi.



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