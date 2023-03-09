Yunak'ın 1318 nüfuslu Saray Mahallesi deprem bölgesine 34 tır yardım malzemesi gönderdi

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KONYA (AA) - Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen depremler sonrası bölgeye birçok il ve ilçeden yardımlar sürerken, Konya’nın Yunak ilçesi Saray Mahallesi sakinleri düzenledikleri kampanyalarla şu ana kadar bölgeye 34 tır insani yardım gönderdi.



Yunak ilçesine bağlı 1318 nüfuslu Saray Mahallesi sakinleri, depremin ilk gününden itibaren deprem bölgesine yardım için seferber oldu.



Toplam 34 tır yardım malzemesini afetzedelere gönderen Saray Mahallesi sakinleri, ramazan ayında da 4 bin adet yardım kolisini afet bölgesine yollamak için hazırlık yapıyor.



Ramazan başında yola çıkartılması planlanan 3 tır gıda malzemesi için vatandaşların getirdiği yardım kolileri bir depoda toplanırken, Yunak Meslek Yüksek Okulu öğrencileri de gönüllü olarak gelen kolilerin tanzim işini yürütüyor.



Gazetecilere açıklamada bulunan Yunak Meslek Yüksek Okul Müdürü Kadir Öztaş, milletçe zor günlerden geçildiğini ifade ederek, "Bizler milletinin derdiyle dertlenen insanlarız. Depremin ilk gününden itibaren ilçe olarak yardım seferberliği başlattık. İlçe merkezi hariç sadece Saray Mahallemizden bu güne kadar 30 tır yardım malzemesi deprem bölgelerine ulaştı. Bu günde burada tekrardan gönüllüler olarak toplanarak ramazan ayı için yaklaşık 4 bin yardım kolisi hazırlığımızı yapıyoruz. Saray mahallesi gibi ufak bir köyden 30 tır yardımın gitmesi gerçekten önemli bir birlikteliğin göstergesidir." dedi.





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