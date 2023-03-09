Konya Hatay'ın yaralarını sarmak için çalışmalarını sürdürüyor

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KONYA (AA) - Konya, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleriyle Hatay'ın yaralarını sarmak ve şehri yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Selçuklu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın, Hatay'da sürdürülen "Konya Konteyner Kent"te incelemelerde bulunduktan sonra beraberinde diğer merkez ve ilçe belediye başkanlarıyla, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın başkanlık ettikleri "Afet Koordinasyon ve Değerlendirme" toplantısına katıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pekyatırmacı'nın, tek gündemlerinin ve amaçlarının kısa sürede Hatay'ı yeniden ayağa kaldırmak olduğunu belirterek, şunları söylediği ifade edildi:



"Ekiplerimiz büyük bir özveriyle vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını çözüme kavuşturmak için gayret gösteriyor. Devlet ve millet dayanışmasıyla her türlü zorluğun üstesinden gelecek gücümüz var. İnşallah bu zor günleri birliğimizden alacağımız güçle atlatacağız. Hatay tekrar ayağa kalkıncaya kadar bu çalışmalarımız aynı gayretle sonuna kadar devam edecek. Biz her zaman Hatay'ın yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz."







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