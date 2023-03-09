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Konya'dan "Deprem Bölgesindeki Çocuklarımızın İhtiyaç Malzemeleri" kampanyasıyla Hatay'a yardım gönderildi

AA

Konya'dan "Deprem Bölgesindeki Çocuklarımızın İhtiyaç Malzemeleri" kampanyasıyla Hatay'a yardım gönderildi

KONYA (AA) - Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde okullar tarafından yürütülen "Deprem Bölgesindeki Çocuklarımızın İhtiyaç Malzemeleri" kampanyası kapsamında temin edilen malzemelerden oluşan üçüncü sevkiyat aracı Hatay'a ulaştırıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, araçta bebek bezi, bebek maması ve bisküvisi, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, battaniye, kıyafet, kuru gıda, su, mutfak tüpü, maske ile elektrikli soba gibi ihtiyaçların yer aldığı belirtildi.

Kampanya kapsamında deprem bölgesindeki vatandaşlara gönderilen malzemelerle ilgili şunlar kaydedildi:

"177 koli bebek bezi, 175 koli bebek maması ve bisküvisi, 3 koli biberon, 58 koli ıslak mendil, 145 koli çocuk ve yetişkin kıyafeti, 12 koli muhtelif temizlik malzemesi, 6 koli tuvalet kağıdı, peçete, 32 koli muhtelif kuru gıda, 293 battaniye, 165 yastık, 140 koli oyuncak, 5 koli maske, 13 koli hijyenik malzemeler, 3 koli tıbbi sarf malzeme, 113 koli çeşitli kırtasiye ürünü, 2 koli ayakkabı ve terlik, 3 bisiklet, 1 puset,10 mutfak tüpü, 1 elektrikli soba, 29 koli atkı ve şapka ve 2 palet su ulaştırıldı."

Açıklamada, yardımların daha önce de Adıyaman il merkezine ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesine gönderildiği bilgisine yer verildi.

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