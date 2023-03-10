Konya'da bir tırda 2 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

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KONYA (AA) - Konya'da 2 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilen tırın sürücüsü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir tırda zulalanmış ve kaçak yollarla ülkeye sokulan çok sayıda sigaranın Konya'ya getirildiği bilgisine ulaştı.

Selçuklu ilçesinde durdurulan tırdaki aramada, malzeme bölümüne gizlenmiş 2 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan tır şoförünün alınan ilk ifadesinde, kaçak sigaraları Konya'daki büfelere satma hazırlığında olduğunu söylediği belirtildi.





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