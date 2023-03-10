Konya'da aranan 92 kişi yakalandı

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KONYA (AA) - Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri aralarında dolandırıcılık, kasten yaralama ve hırsızlık gibi çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 92 kişiyi yakaladı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 92 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Zanlıların adreslerini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda aranan 92 kişiyi yakaladı.

Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yakalanan Abidin Baybağan'ın (29) sahte şirket ismiyle internet sitesi açtığı ve deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan çadır, battaniye, ısıtıcı gibi eşyaları bu siteden satmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Dolandırıcılık, kasten yaralama ve hırsızlık suçlarından da toplam 57 suç kaydı olan Abidin Baybağan'ın sahte internet sitesine yüklediği ve aslında olmayan ürünleri müşterilere kapora alarak pazarlamaya çalıştığı ve ürünleri göndermediği öğrenildi.

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