Seydişehir'de öğrenciler hafızlık belgelerini aldı

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KONYA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından imzalanan protokol gereği öğretimlerine devam eden ve aynı zamanda hafızlık kursuna katılan öğrencilere hafızlık belgeleri verildi.

Hafızlık kursuna katılan 3 yıllık sürede hafız olan 2 erkek, 4 kız öğrenci hafızlık belgelerini aldı.

İlçe Müftüsü Adem Bebek törende yaptığı konuşmada Kur'an-ı Kerim'in bozulmadan kıyamete kadar korunacağını, bu sürede en büyük rolü de hafızların üstlendiğini söyledi.

Bebek, "Seyyid Harun İmam Hatip Ortaokulu bünyesinde eğitimleri devam eden ve aynı zamanda hafızlık kursunu da bitiren 2 erkek, 4 kız çocuğumuz bugün hafızlık belgelerini aldı. Dinimizde hafızlık önemlidir. Emeği geçen tüm hocalara teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Program, hafızlara belgeleriyle birlikte çeşitli hediyelerin takdim edilmesiyle son buldu.

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