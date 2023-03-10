Bozkır'da depremzede çocuklara film izleme etkinliği

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KONYA (AA) - Bozkır'da Gençlik Merkezi ve Selçuk Üniversitesi Bozkır Meslek Yüksekokulu işbirliğiyle depremzede çocuklara film izleme etkinliği düzenlendi.

Bozkır Meslek Yüksekokulu konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte film öncesinde çocuklara çeşitli ikramlar yapıldı.

Her hafta salı günleri yapılması planlanan film izleme etkinliğiyle çocukların bu zorlu sürecin üstesinden gelmeleri amaçlanıyor.



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