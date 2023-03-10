Akşehir'de kumar oynarken yakalanan 4 kişiye para cezası

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KONYA (AA) - Akşehir'de kumar oynarken yakalanan 4 kişiye toplam 20 bin 220 lira ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından Meydan Mahallesinde faaliyet gösteren bir işletmede kumar oynandığını belirledi. İşletmeye düzenlenen operasyonda kumar oynarken yakalanan 4 kişiye 20 bin 220 liralık ceza kesildi.

İşletme sahibi hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçlarından işlem başlatıldı.



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