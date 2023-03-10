Patlayan lastiklerle deprem bölgesine yardım ulaştıran tır sürücüsüne dorse hediye edildi

KONYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından tıra yükledikleri yardım malzemelerini, aracının iki lastiğinin patlamasına rağmen bölgeye ulaştıran şoföre, Konyalı bir üretici firma tarafından yeni dorse verildi.

Büsan Organize Sanayi'nde düzenlenen törende dorse, memleketleri Tokat'tan tıra yükledikleri yardım malzemelerini bölgeye ulaştıran Murat Kaan Erdem'e teslim edildi.

Konyalı dorse üreticisi Mustafa Türkmen, gazetecilere, yaşanan depremler nedeniyle üzüntüsünü dile getirerek, bir yandan da insanların birlik ve beraberlik içinde yaraları sarmaya çalışmalarının mutluluk verici olduğunu söyledi.

Her zaman depremzedelerin yanında olduklarını vurgulayan Türkmen, "Dorseyi yaparken Konya'daki tüm dorse üreticisi arkadaşlarım aradı. Arayan herkes ayrı bir parçayı hediye etmek istedi ama biz bu işi tek başımıza tamamlamak istedik. Allah'ın izniyle teslimatımızı yaptık. Allah'ın izniyle, devletimizin gücüyle ve milletimizin birliğiyle bugünleri aşacağımıza inanıyorum." ifadesini kullandı.

Türkmen'in ortağı Nazif Buğa da ilk andan itibaren depremzedelerin yaralarını sarmak için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirterek, "Bir sanayici olarak elimizden gelen her şeyi yapmaya karar verdik." dedi.

Murat Kaan Erdem ise depremin ikinci günü Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine doğru iş makinesi ve su götürdüklerini anlatarak, şöyle konuştu:

"Deprem nedeniyle yolda çatlaklar, yol düşmeleri vardı. İlk çatlağa düştüğümüzde varacağımız yere 100 kilometre kala ilk tekerimiz patladı. 70 kilometre kala da ikinci lastik patladı. Normalde bu aracın oraya gitme şansı yoktu. Rabbimin izniyle yardımları saatinde yerine ulaştırmış olduk. Bu işi yapanlar normal şartlarda böyle bir durumda hem canına hem malına kıyamaz. İlk lastik patladığında çaresine bakar. Çünkü arabanın üçüncü lastiğinin patlaması durumunda devrilme ihtimali de vardı. Orada böyle bir felaket yaşanmışken milli şuuru bulunan her Türk vatandaşının yapabileceği şeyleri yaptık. Çok güzel tepkiler aldık, bize destek olan herkese çok teşekkür ederiz."





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