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AYOS Konyaspor Basketbol: Sulaimon 12, Perez 8, Schilling 11, Eddi 20, Sinan Sağlam 7, Badzim 14, Mert Gizir 3, Erkin Şenel, Ramazan Tekin, Nikolov

Türk Telekom: Grant 8, Jones 22, Bouteille 14, Berk Demir 8, Rıdvan Öncel 9, Taylor 5, Semih Erden, Batuhan Acar 1, Erkan Yılmaz 6, Sestina 11, Boran Güler

1. Periyot: 20-22

Devre: 33-48

3. Periyot: 55-62

Beş faulle çıkan: 39.35 Bouteille (Türk Telekom)





KONYA (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Türk Telekom, deplasmanda AYOS Konyaspor Basketbol'u 84-75 yendi.

Karşılaşmanın ilk periyodunda konuk ekip daha baskın bir oyun sergiledi. Jones'un basketleriyle ilk 8 dakikalık bölümde farkı 7 sayıya kadar çıkaran (11-18) Türk Telekom, ev sahibi ekipten Schilling ve Badzim'in etkili oyunuyla skoru bir ara eşitlese de periyodu Türk Telekom 22-20 önde geçti.

İkinci periyoda çok iyi başlayan ev sahibi ekip, farkı başlarda 6 sayıya kadar (29-23) çıkarsa da Jones ve Rıdvan Öncel'le bulduğu sayılarla periyodu önde götürmeyi başaran Türk Telekom, devreyi de 48-33 üstün kapattı.

Üçüncü periyotta ev sahibi ekibin öne geçmesine izin vermeyen Ankara temsilcisi, farkı bir ara 21 sayıya kadar (37-58) kadar çıkardı. Türk Telekom son çeyreğe 62-55 önde girdi.

Türk Telekom son periyotta da üstünlüğünü koruyarak mücadeleyi 84-75 kazandı.

Ankara ekibi ligde 17. galibiyetine ulaşırken, AYOS Konyaspor Basketbol ise 14. kez mağlup oldu.





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