Karate 1 A Serisi Konya'da başladı

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KONYA (AA) - Karate 1 A Serisi'nde sezonun ikinci etabı, 76 ülkeden bin 73 sporcunun katılımıyla Konya'da başladı.

Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonda Karate Milli Takımı 62 erkek ve 68 kadın sporcuyla tatamiye çıkacak.

İlk gün müsabakalarında sporcular kıyasıya mücadele etti.

Konyalı sporseverlerin ilgiyle takip ettiği şampiyona 12 Mart Pazar günü sona erecek.





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