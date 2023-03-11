Konyalı şehit ailesi, depremzede şehit yakınlarını hiç oturmadıkları evlerinde ağırlıyor

KONYA (AA) - ZEHRA MELEK ÇAT - Konya'da yaşayan Seyyar ile Kafiye Ala çifti, yeni teslim edildiği için henüz oturmadıkları evde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden sonra evleri hasar gören, kendileri gibi evlatları şehit olan aileyi misafir ediyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 2012'de düzenlenen terör saldırısında oğulları Piyade Çavuş Ramazan Emre Ala şehit düşen Ala çifti, TOKİ tarafından yaklaşık dört ay önce teslim edilen evde, depremzede şehit ailesini ağırlamaya karar verdi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Konya Şubesi yetkilileriyle iletişime geçen çift, depremler nedeniyle evleri ağır hasar alan Adıyamanlı Mehmet Doğan ve ailesine ulaştı.

Depremden sonra uçakla İstanbul'a daha sonra da Tekirdağ'a giden Doğan ailesini Konya'nın Karapınar ilçesine davet eden çift, evlerinde depremzedeleri ağırlamaya başladı.

- Şehit ailesinin rahatı için her şeyi düşünüyorlar

Hayırsever Seyyar Ala (58), AA muhabirine, depremlerden çok etkilendiklerini, kendilerinin de depremzedeler için bir şey yapmak istediğini söyledi.

Bu düşünceyle Adıyamanlı şehit ailesine ulaştıklarını vurgulayan Ala, "Hayırseverlerin desteğiyle evimizi döşedik ve şehit babası Mehmet Doğan ailesiyle şu an bizim evimizde oturuyor. Kardeşi Ahmet Doğan ve ailesi için de bir hayırseverimiz ev verdi. Yaklaşık 20 kişiler. Karapınarlı vatandaşlar bu konuda çok hassas, her türlü ihtiyaçlarında yardım eder." diye konuştu.

Şehit annesi Kafiye Ala (56) ise şehit ailesini rahat ettirmek için ellerinden geleni yapacaklarını, kaldıkları sürece destek olacaklarını dile getirdi.

- "İnşallah bu enkazın altından devlet ve millet elbirliğiyle kalkacağız"

Özel harekat polisi oğlu Fatih Doğan 2021'de şehit olan Mehmet Doğan (65), Adıyaman'da ağabeyi, oğlu ve kendisinin 3 katlı bir aile apartmanında yaşadığını kaydetti.

Sarsıntıyla uyandıklarına değinen Doğan, şöyle konuştu:

"Yataktan kalkarken düştük. Evden çıktık ama çok şiddetli yağmur vardı. Büyük bir felaketti. Felaket bir sarsıntı oldu. 100'den fazla akrabamızı kaybettik. Depremde her şeyimizi kaybetmiş olabiliriz ancak vatanımızın, milletimizin, Seyyar ağabey gibi değerli insanların varlığı bizi ümitlendirdi. İnsan her şeyini kaybedebilir ama ümidini, devlete, millete güvenini kaybetmeyecektir. Vatan uğruna canımızı verdik, seve seve malımızı da veririz. Buraya geldiğimiz için sevindik. Buranın halkı, esnafı bize gönlünü de sofralarını da açtı. İnşallah bu enkazın altından devlet ve millet elbirliğiyle kalkacağız."

Şehidin annesi Emine Doğan (57), şehitlerin iki aileyi Konya'da buluşturduğunu belirtti.





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