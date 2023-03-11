Beyşehir OSB'de ikinci etap çalışmaları hız kazandı

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KONYA (AA) - Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) ikinci etap çalışmalarının hız kazandığı bildirildi.



Beyşehir Kaymakamı ve Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kemal Akpınar, Beyşehir Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda Bayavşar Mahallesi’nde bulunan 1. OSB'nin bitişiğinde kurulmasına karar verilen 2. etap OSB'nin de yoğun yatırımcı ilgisiyle karşılaştığını belirtti.

Parsellerinin tamamının yatırımcılara tahsis edildiği Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyette olan 31 fabrikanın yanı sıra 23 fabrikanın da inşaatının devam ettiğine vurgu yapan Akpınar, birinci etapta yerlerin dolmasının ardından ikinci etapta başlatılan çalışmaların da hız kesmeden sürdüğüne dikkati çekti.

Akpınar, "Beyşehir Organize Sanayi Bölgemizin hemen bitişiğindeki 75 hektarlık alanda kurulması için çalışma yürütülen ikinci etapta yer seçimi işlemleri tamamlanmış ve kamulaştırma çalışmalarına başlanmıştır. 2024 yılı ekim ayına kadar ikinci etap organize sanayi bölgemizin altyapı işlemlerinin tamamlanmasını hedefliyoruz. Ardından arsa taleplerinde başvuruları kabul etmeye başlayacağız." dedi.



Toplantıya, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Akbıyık, OSB yönetim kurulu üyeleri Nuh Gün ve Ufuk Usta ile Beyşehir Organize Sanayi Bölge Müdürü Mutlu Korkmaz ve yatırımcı iş insanları katıldı.

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