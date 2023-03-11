Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'ın İstiklal Marşı'nın kabulünün 102. yıl dönümü mesajı

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İstiklal Marşı'nın kabulünün 102. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İstiklal Marşı'nın Türk milletinin ortak değeri olduğunu ifade eden Altay, "Şanlı tarihimiz boyunca milletimize pranga vurmak isteyen, hürriyetimizden bizi yoksun bırakmayı hedefleyen her odak, inancını ve mukaddesatını yüreğinde taşıyan ecdadımız karşısında büyük hüsrana uğramıştır." ifadesini kullandı.

Altay, Kurtuluş Savaşı neticesinde elde edilen zaferin, Mehmet Akif Ersoy'un kalemiyle satırlara döküldüğünü ve 12 Mart 1921'de alınan kararla, tüm dünyada yankılanacak destana dönüştüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bağımsızlığımızın beyannamesi olan İstiklal Marşı, yüreklerimizde çağlayan ve tüm dünyada yankılanan gür sesin bizzat kendisidir. İstiklal Marşı, hürriyetimizin mührü, milletimizin ortak duygusu, ortak haykırışı, ortak değeridir. O günden bugüne maruz kaldığımız her zorluğu, İstiklal Marşımızın dizelerinden aldığımız güçle aşıyor, müreffeh yarınlara bu dizelerle yürüyoruz. Yükselişimizin anahtarı, yarınlarımızın teminatı gençlerimizi de İstiklal Marşımızdaki o milli ruhla bütünleştiriyor ve Akif'in bahsettiği Asım'ın nesillerini yetiştirmenin çabasını veriyoruz. Bu duygularla İstiklal Marşımızın kabulünün 102. yıl dönümünde, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm neferlerini rahmetle ve hürmetle yad ediyorum. Merhum şairimiz Mehmet Akif'in de dediği gibi Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın."

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