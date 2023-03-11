Karatay Belediyesi İstiklal Marşı'nın yazılışı ve kabulünü "Çat Kapı Tiyatro" oyunuyla anlattı

KONYA (AA) - Karatay Belediyesi, İstiklal Marşı'nın Kabulü'nün 102. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tiyatro etkinliği düzenledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ilçedeki tüm liseleri kapsayan projeyle öğrencilerin, İstiklal Marşı'nın yazılış süreci ve sonrasında yaşananları, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy ile dönemin Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Tanrıöver'in canlandırıldığı çat kapı tiyatro gösterisiyle öğrenme fırsatı bulduğu belirtildi.

Ersoy ile Tanrıöver'i canlandıran profesyonel tiyatro oyuncularının, ilçedeki okullara giderek ders sırasında sınıf kapılarını çalıp içeri girerek gösteriyi gerçekleştirdiği aktarıldı.

Açıklamada ifadesine yer verilen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Ersoy'un ve Milli Mücadele'nin daha iyi anlaşılması bakımından projeyi önemsediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"İstiklal Marşı, vatan toprağının sınırlarının dışında sınırsız bir bağlılıkla sahip olduğumuz en kıymetli değer olduğunu anlatan ve onu gelecek kuşaklara aktaran bir şuurdur. Her bir dizenin arasına gizlenmiş mücadele, aitlik, muhabbet ve duruş vardır. İstiklal Marşımız, milletimizin ortak dilidir. Dünya üzerinde hiçbir milletin bu kadar güzel bir marşı yoktur. Milletimizin hissiyatına tercüman olan İstiklal Marşımızın kabulünün 102. yıl dönümünde, değerli Vatan Şairimiz Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere bu vatan için can veren, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum."

Öğrenciler de Mehmet Akif Ersoy'un, İstiklal Marşı'nın ve Milli Mücadele Dönemi'nin daha iyi anlaşılabilmesi bakımından Karatay Belediyesi'nin projesini değerli bulduklarını ifade etti.

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