Konya Büyükşehir Belediyesi Hatay'a su ulaştırmaya devam etti

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KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da çalışmalarını sürdürdü.

Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesindeki ve kentteki depremzedeler için çalışmalarına devam etti.

Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesabından Hatay'da yapılan çalışmaların fotoğraflarına da yer verdiği paylaşımda, "Hatay'da 1 günde yaptığımız 108 seferin sadece 4'ünü paylaşabiliyorum. Her damla suda emek var, dua var, millete hizmet sevdası var. Bu yardımlaşmanın hürmetine kuraklık seviyesinde olan Konya'mıza da bereket olsun inşallah." ifadesini kullandı.





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