Hentbolda Türkiye-Lüksemburg maçına doğru

KONYA (AA) - 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Grup'taki dördüncü maçında yarın Konya'da Lüksemburg'u konuk edecek A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın başantrenörü Okan Halay, şampiyonaya gitmek için kalan iki maçtan birini kazanmaları gerektiğini ve bu hedeflerden birinin yarınki karşılaşma olduğunu söyledi.



Halay, Konya Selçuklu Uluslararası Spor Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Lüksemburg ile oynadıkları ilk maçı bir sayıyla kazandıklarını hatırlattı.

Okan Halay, Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası için yarınki maçın çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu maçı kazasız, belasız atlatmamız gerekiyor. Geri kalan iki maçtan da bir galibiyet aldığımız takdirde Avrupa Şampiyonası'na gideceğimiz inancını taşıyorum. Lüksemburg'daki maçta oyunumuzu daha farklı bir skorla süsleme şansımız vardı fakat maalesef yaşadığımız afet sonucu, aynı zamanda milli takımımızın çok kıymetli bir oyuncusunu kaybetmenin vermiş olduğu sıkıntılardan dolayı, ciddi anlamda üç haftalık maç oynayamama periyodundan gidip orada maç oynamak bizim açımızdan biraz zorluydu ama yine de kazanmasını bildik. Önemli olan kazanmaktı. Şimdi bu maçta inşallah Konya seyircisinin de desteğiyle güzel bir oyunla galibiyetle ayrılmayı hedefliyoruz." dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde milli takım kaptanı Cemal Kütahya'yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını vurgulayan Halay, Cemal Kütahya'nın, oyunculuğu ve özel hayatıyla örnek bir sporcu olduğunu söyledi.

Halay, Cemal Kütahya'nın mücadeleyi hiç bırakmayan bir oyuncu olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Genç oyuncularımıza örnek olarak gösterdiğimiz kişiliği mükemmel olan bir oyuncumuzdu. Cemal kardeşimizi kaybettik, acımız çok büyük. Hatay'dan kampımıza üç oyuncumuz katıldı, şu an kadromuzda yer alıyor. Deprem sonrasında bazı görüşmeler yapmıştık. Federasyonumuz Mehmet Şakiroğlu ile takımdaki oyuncularımızla özel bir çalışma, planlamalar yaptı, özel seanslar düzenlendi. Bu süreci atlatmak için biz de ilk başlarda çok zorlandık."

Kaptan Samet Kanberoğlu ise deplasmanda bir farkla da olsa güzel bir galibiyet aldıklarını hatırlatarak, "Hataları düzelttiğimiz bir kamp geçirdiğinizi düşünüyorum. Bunu sahaya yansıtmaya başladık. Yarın Lüksemburg maçımız var. İnanıyorum ki daha güzel bir performansla çok daha farklı galibiyet alacağız." diye konuştu.

Gökay Bilim de çok verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini, Konyalıları desteğe beklediklerini dile getirdi.





- Aleksandre Scheubel: "Türk insanı için çok zor"

Lüksemburg Başantrenörü Aleksandre Scheubel de "Türk insanı için çok zor. Oyuncular yalnız bir kaptanı değil çok değerli bir insanı kaybetti. Avrupa'da herkes depremin yarattığı felaketi gördü. Her şeyi bir kenara bırakıp oyuna odaklanmak oldukça zordu. Hayat devam ediyor." ifadelerini kullandı.





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