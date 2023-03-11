Konya'da bir tarım işletmesinde 2 bin 800 ton fiğ ve yonca balyası yandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Kadınhanı ilçesindeki bir tarım işletmesinde çıkan yangında 2 bin fiğ, 800 yonca balyası kullanılamaz hale geldi.



Kadınhanı-Polatlı kara yolu 65. kilometresinde kurulu işletmede fiğ ve yonca balyalarının olduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine işletmeye itfaiye, ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.



Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına Kadınhanı Belediyesi İtfaiye ekipleri ile çevre ilçelerden gelen ekipler müdahale etti.



Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü.



Öte yandan, Aksaray'ın Eskil ilçesindeki bir işletmede çıkan yangında 500 saman balyasının kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.



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