Konya'da "Teknik, Sosyal, Ekonomik ve Hukuki Boyutuyla Deprem Çalıştayı" başladı

KONYA (AA) - Konya'da, Karatay Belediyesi ve Hukuki Araştırmalar Derneğince (HUDER) organize edilen "Teknik, Sosyal, Ekonomik ve Hukuki Boyutuyla Deprem Çalıştayı" başladı.

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Aziziye Kültür Merkezi'nde düzenlenen çalıştayda, 11 ili etkileyen depremleri kıyamet tatbikatı olarak nitelendirdi.

Bölgedeki çalışmaları dolayısıyla Konya'ya ayrı bir parantez açılması gerektiğini vurgulayan Sorgun, şöyle konuştu:

"Bu günlerde 'Devlet nerede?' diyenleri de duyduk. Bunu diyenler ya devletin ne olduğunu bilmiyor ya da kötü niyetliler. Orada elinde hilti olan da devletin bir parçası, Kızılay, AFAD, sivil toplum kuruluşları, tırının lastiği patladığı halde aracını jant üstünde götüren de devletin bir parçasıdır. Yani devlet bir organizasyonlar bütünüdür. Herkes oradaydı, bir tek 'Devlet nerede?' diyenler orada yoktu."

AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek ise Konya'nın tüm gücüyle Hatay'da olduğunu belirterek, "Hatay'da ekiplerimiz destansı bir çalışma yaptı. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay kardeşimiz olmak üzere Selçuklu, Karatay ve Meram belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımız Türkiye'ye örnek çalışma yaptı. Yapmaya devam ediyor." diye konuştu.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da depremin olduğu ilk saatlerde Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi ve AFAD koordinasyonunda hareket ederek, bölgeye doğru yola çıktıklarını anlattı.

HUDER Konya Şube Başkanı Levent Babacan ise Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından depremleri teknik, sosyal, ekonomik ve hukuki boyutlarıyla ele alacaklarını kaydetti.

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