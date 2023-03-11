Karate 1 A Serisi Konya'da ikinci gün müsabakalarıyla devam etti

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KONYA (AA) - Karate 1 A Serisi'nde sezonun ikinci etabına Konya'da ikinci gün karşılaşmalarıyla devam edildi.

Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyona 76 ülkeden bin 73 sporcu katılıyor.

Kentteki ikinci gün müsabakalarında sporcular kıyasıya mücadele etti.

Gün sonunda farklı başlıklarda sonraki karşılaşmaya çıkmaya hak kazanan sporcular şu şekilde:

Kadın Takım Kata Final

-Damla Pelit

-Damla Su Türkmen

-Zehra Kaya





Kadın Kumite -61 kg Final

-Gülbahar Gözütok





Kadın Takım Kata Repesaj Finali

-Betül Bilgin

-Buse Danama

-İdil Polat





Kadın Takım Kata Repesaj Finali

-Esma Sıla Evşan

-Şule Azra Akbulut

-Tuana Irmak





Kadın Kumite -50 kg Repesaj Finali

-Sevil Baş





Kadın Kumite -55 kg Repesaj Finali

-Gülsen Demirtürk





Kadın Kumite -61 kg Repesaj Finali

-Nurbade Buber





Kadın Ferdi Kata Repesaj Finali

-Keyda Nur Çolak





Erkek Ferdi Kata Repesaj Finali

-Kutluhan Duran





Erkek Ferdi Kata Repesaj Finali

-Görkem Aslan





Erkek Kumite -40 kg Repesaj Finali

-Burak Özdemir





Erkek Kumite -60 kg Repesaj Finali

-Hasan Celal Yıldırım





Erkek Kumite -60 kg Final

-Ömer Fatih Ateş





Erkek Kumite -67 kg Final

-Enes Fatih Kurt



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