Karate 1 A Serisi Konya'da ikinci gün müsabakalarıyla devam etti

KONYA (AA) - Karate 1 A Serisi'nde sezonun ikinci etabına Konya'da ikinci gün karşılaşmalarıyla devam edildi.
Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyona 76 ülkeden bin 73 sporcu katılıyor.
Kentteki ikinci gün müsabakalarında sporcular kıyasıya mücadele etti.
Gün sonunda farklı başlıklarda sonraki karşılaşmaya çıkmaya hak kazanan sporcular şu şekilde:
Kadın Takım Kata Final
-Damla Pelit
-Damla Su Türkmen
-Zehra Kaya
Kadın Kumite -61 kg Final
-Gülbahar Gözütok
Kadın Takım Kata Repesaj Finali
-Betül Bilgin
-Buse Danama
-İdil Polat
Kadın Takım Kata Repesaj Finali
-Esma Sıla Evşan
-Şule Azra Akbulut
-Tuana Irmak
Kadın Kumite -50 kg Repesaj Finali
-Sevil Baş
Kadın Kumite -55 kg Repesaj Finali
-Gülsen Demirtürk
Kadın Kumite -61 kg Repesaj Finali
-Nurbade Buber
Kadın Ferdi Kata Repesaj Finali
-Keyda Nur Çolak
Erkek Ferdi Kata Repesaj Finali
-Kutluhan Duran
Erkek Ferdi Kata Repesaj Finali
-Görkem Aslan
Erkek Kumite -40 kg Repesaj Finali
-Burak Özdemir
Erkek Kumite -60 kg Repesaj Finali
-Hasan Celal Yıldırım
Erkek Kumite -60 kg Final
-Ömer Fatih Ateş
Erkek Kumite -67 kg Final
-Enes Fatih Kurt