Konya Cumhuriyet Başsavcısı İnal, nikah törenine katıldı

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KONYA (AA) - Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Şeyma Akdağ ve Nevzat Yelikaya çiftinin nikah törenine katıldı.

İnal, bir düğün salonunda gerçekleştirilen törende Konya Cumhuriyet Başsavcılığı Bakanlık Muhabere Bürosunda görevli Nevzat Yelikaya'nın mutlu gününde nikah şahitliği yaptı.



RTÜK Eski Başkanı İlhan Yerlikaya, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kamuran Özden ve Türk Kızılay Konya Şube Başkanı Hüseyin Üzülmez de Akdağ ve Yerlikaya ailelerini yalnız bırakmadı.



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