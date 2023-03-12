Konya'da düzenlenen Karate 1 A Serisi'nde sezonun ikinci etabı sona erdi

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KONYA (AA) - Konya'da düzenlenen Karate 1 A Serisi'nde sezonun ikinci etabı üçüncü gün karşılaşmalarının ardından milli takım, toplamda 13 madalya kazandı.

Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 76 ülkeden, bin 73 sporcunun katıldığı organizasyonun üçüncü gün müsabakaları yapıldı.

Müsabakaların ardından yapılan törende sporculara madalyalarını Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz taktı.

Milli sporcuların aldığı madalyalar şöyle:

Altın madalya:

Kadın Takım Kata (Damla Pelit, Damla Su Türemen, Zehra Kaya)

Gülbahar Gözütok -60 kg Kadın Kumite, Enes Fatih Kurt -67 kg Erkek Kumite, Ömer Faruk Yürür -75 kg Erkek Kumite

Gümüş madalya:

Erkek Takım Kata (Kutluhan Duran, Mehmet Batuhan Özdemir, Onur Çot)

Ömer Fatih Ateş -60 kg Erkek Kumite, Eren Akkurt -75 kg Erkek Kumite

Bronz madalya:

Kadın Takım Kata (Esma Sıla Evşan, Şule Azra Akbulut, Tuana Irmak)

Erkek Takım Kata (Muammer Çağlar, Muhammet Efe Yurtseven, Mustafa Akgül)

Sevil Baş -50 kg Kadın Kumite

Gülsen Demirtürk -55 kg Kadın Kumite

Fatma Uygur +68 kg Kadın Kumite

Burak Özdemir -40 kg Erkek Kumite





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