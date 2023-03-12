Konya'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesindeki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Hacı Başbadem (53) yönetimindeki 06 BKV 467 plakalı otomobil, Seydişehir-Konya yolu Gevrekli Mahallesi'nde, Muammer Gürbüzel'in (43) kullandığı 42 ANA 59 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Başbadem'in kullandığı araç şarampole devrildi.

Kazada araçlarda bulunan Şerafettin Gürbüzel (33), Eşref Gürbüzel (24), Enes Şad Başbadem (19) ,Muzaffer Talha Başbadem (22) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hacı Başbadem'in Türkiye Karate Federasyonu Genel Sekreteri olduğu öğrenildi.

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