Konya'da evden 2 televizyon ve çeyiz eşyası çalan zanlı tutuklandı

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KONYA (AA) - Konya'da bir evden 2 televizyon ve çeyiz eşyası çaldıkları ileri sürülen 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Meram ilçesindeki bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin Emre U. (35) ve Z.Ç. (35) olduğunu belirledi.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, Emre U'yu gözaltına alındı.

Hırsızlık ve yankesicilik suçundan 5 ayrı suç kaydının olduğu öğrenilen Emre U, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



Diğer şüpheli Z.Ç'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Çalıntı eşyaları Emre U'dan satın aldığı tespit edilen B.Ş. hakkında da hırsızlık malı satın almaktan yasal işlem başlatıldı.

Bu arada güvenlik kamerası görüntülerinde, 1'i kadın 2 şüphelinin evin bahçe kapısından ellerinde eşyalarla çıktığı görülüyor.



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