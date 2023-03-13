Beyşehir'de kar yağışı

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KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı sonrası ilçe beyaza büründü.

Beyşehir'de yağan kar sebebiyle limanlarda bekleyen balıkçı tekneleri kar örtüsüyle kaplandı.

Gölde balıkçılık yapan avcıların büyük bölümü ise yağışlı hava sebebiyle mesaisine ara verdi.



Öte yandan doğa fotoğrafçıları da kar yağışının görsellerini çekebilmek için göl kıyılarına geldi.



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