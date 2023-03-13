Konya'da 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı

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KONYA (AA) - Konya'da 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolasıyla tören düzenlendi.

Mevlana Kültür Merkezi'ndeki program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Cavit Arıtürk yaptı.

Etkinlik, Akif'in Sözü Cumhuriyetin Yüzü Yarışması'nda resim, şiir, kompozisyon ve İstiklal Marşı'nı güzel okuma dallarında dereceye giren öğrencilere Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ve Konya protokolü tarafından verilen ödül töreniyle devam etti.



Program, öğretmen ve öğrenciler tarafından Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan oratoryo, sinevizyon ve tiyatro gösterisi ile son buldu.



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