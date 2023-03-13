Konya'da sentetik uyuşturucu ele geçirilen otomobilde yakalanan 2 kişi tutuklandı

Aşı olmak orucu bozar mı?

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KONYA (AA) - Konya'da sentetik uyuşturucu ele geçirilen otomobilde yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde yaptığı uygulamada şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Yapılan aramada, aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş 1 tabanca, 2 kilo 20 gram metamfetamin, bir miktar esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan araçtaki 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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