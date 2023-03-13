Konya'da düzenlenen çalıştayda kritik elementlerin zenginleştirilmesi ele alındı

KONYA (AA) - Kırmızı Çamur ve Boksitten Kritik Elementlerin Zenginleştirilmesi Çalıştay'ı, Konya Teknik Üniversitesinin (KTÜN) ev sahipliğinde yapıldı.

KTÜN Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştay öncesinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muazzez Çelik Karakaya, gazetecilere açıklamada bulundu.

Seydişehir-Akseki bölgesinde kritik veya stratejik diye kabul edilen elementlerin zenginleştirilmesi ve geri kazanılmasına yönelik bazı çalışmalar gerçekleştirildiğini belirten Karakaya, "Bu amaç doğrultusunda 26 aydır TÜBİTAK destekli projemiz devam ediyor." dedi.

Karakaya, proje kapsamında elde edilecek elementlerin Türkiye için stratejik öneme sahip olduğunu ve ekonomik katkı sağlayacağını vurgulayarak, "Bu elementler bir ülkenin özellikle savunma sanayindeki uç malzemeler üretiminde önem taşıyor. Örneğin cep telefonu, silah sanayi, temiz enerji, led lambaları, rüzgar türbinleri, akıllı arabalar, robotik sistemler üretimi, tıpta implant üretilmesi gibi, A'dan Z'ye, çok önemli, her zaman her yerde bulunamayan, üretimi zor ve rekabet edebilirlik açısından önem taşıyan elementlerdir." diye konuştu.

- Atık çamur ekonomiye kazandırılacak

Eylül ayında projenin tamamlanacağını belirten Karakaya, şunları kaydetti:

"Bu bölgede yılda en az 50 bin ton alüminyum elde edildikten sonra atık çamur dediğimiz veya bilimsel olarak da kırmızı çamur dediğimiz malzeme bölgede depolanmaktadır. Bu projeyle 'Ana kayaç dediğimiz alüminyumca zengin boksit kayacından, gerek alüminyum elde edilmeden önce gerekse alüminyum elde edildikten sonra geriye kalan bu önemli elementleri nasıl kazanırız? Nasıl kullanılabilir aşamaya getiririz?' Bu sorulara cevap bulmayı amaçladık. Proje tamamlandıktan sonra verilerimizi ilgili kamu kurumları ve üniversitelerle paylaşacağız."

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