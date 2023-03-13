Eski Bakanlardan Vefa Tanır memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı

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KONYA (AA) - Eski bakanlardan, dün 96 yaşında hayatını kaybeden Vefa Tanır memleketi Konya'nın Ilgın ilçesinde toprağa verildi.

Başbakanlık Yüksek Müşavirliği, Konya Milletvekilliği, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Bayındırlık Bakanlığı, Orman Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı yapan, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevinde bulunan Vefa Tanır'ın cenazesi, TBMM'de düzenlenen cenaze töreninin ardından, doğum yeri Konya'nın Ilgın ilçesine getirildi.

Tanır'ın naaşı ikindi namazına müteakip Pir Hüseyin Bey (Çukur) Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Vefat Tanır'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, AK Parti Konya milletvekilleri Orhan Erdem, Ahmet Sorgun, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş ile çok sayıda vatandaş katıldı.

- Vefa Tanır'ın 39 yıllık siyasi yaşamı

Ilgın'da 1927 yılında doğan Vefa Tanır, 1954 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.

1961 ve 1965 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Konya Milletvekili seçilen Tanır, 1967 yılında Güven Partisi'nin kurucu üyesi ve Grup Başkan Vekili oldu.

Tanır, 1969'da Güven Partisi'nden yeniden Konya Milletvekili seçildi ve partisindeki Grup Başkan Vekilliği görevine devam etti.



15 Nisan 1973'te Naim Talu başbakanlığında kurulan 36. Hükümette Tanır bu sefer Sağlık Bakanı olarak yer aldı. 10 Ekim 1973 seçimlerinde dördüncü kez Konya Milletvekili seçilen Tanır, 17 Kasım 1974'de kurulan Sadi Irmak Hükümeti'nde Bayındırlık Bakanlığına getirildi.

Aynı yıl Güven Partisi Genel Başkan Yardımcısı olan Tanır, 1975'te Güven Partisi Genel Sekreteri oldu.

Tanır, 19 Nisan 1977 ile 21 Haziran 1977 tarihleri arasında 4. Demirel Koalisyon Hükümetinde ikinci kez Sağlık Bakanlığı koltuğuna oturdu.

12 Eylül 1980 ihtilali sonrası, siyasi yasakların sona ermesinin ardından 1983 yılında Süleyman Demirel'in kurduğu Doğru Yol Partisi'nin kurucu üyeleri arasında yer alan Vefa Tanır, 1987 seçimlerinde beşinci kez Konya'dan milletvekili seçildi.

Aynı dönem DYP Meclis Grup Başkan Vekilliği görevlerinde bulunan Tanır, 20 Kasım 1991'de kurulan 7. Demirel Hükümeti'nde bu kez Orman Bakanlığı yaptı.

1993 yılında Meclis Başkan Vekili olan Vefa Tanır, Tansu Çiller'in başbakanlığında kurulan 51. ve 52 Hükümetlerde Milli Savunma Bakanı olarak yer aldı.

Son olarak 1996-2000 yıllarında Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevinde bulunan Vefa Tanır evli ve 2 çocuk babasıydı.

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