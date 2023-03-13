Konya'da otomobiliyle çarparak kayınbiraderinin ölümüne neden olan kadına ağırlaştırılmış müebbet hapis

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KONYA (AA) - Konya'da otomobiliyle bisikletli kayınbiraderine çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanık, "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Menekşe Y. ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık üzerine atılı suçlamayı reddederek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti ilk duruşmada hiçbir indirim uygulanmadan sanığın "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

- Olay

Meram İlçesinde yaşayan Kamil Y, 14 Aralık 2022'de plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanmış, bir gün sonra hayatını kaybetmişti.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda aracın Kamil Y'nin kardeşi Y.Y'nin eşi Menekşe Y'ye ait olduğu tespit edilmişti.

Kardeşler arasındaki husumet nedeniyle maktulün yengesi Menekşe Y'yi darbettiği, şüphelinin bunun üzerine planlı şekilde bisikletle işe giden Kamil Y'ye çarparak kaçtığı ortaya çıkmıştı.

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