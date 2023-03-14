Konya'da duvar görünümü verilen ahşap bölmede 29 kaçak cep telefonu ele geçirildi

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KONYA (AA) - Konya'da polisin bir iş yerine düzenlediği operasyonda 29 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi, bir kişi hakkında işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Meram ilçesindeki cep telefonu ve aksesuarları satışı yapan bir iş yerinde gümrük kaçağı cep telefonu bulunduğu bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, merdiven korkuluğunun arka kısmında duvar görünümü verilen ahşap bölmede, 29 gümrük kaçağı cep telefonu, 1 akıllı saat, 3 akıllı kulaklık ve 105 telefon aksesuarı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan S.A. (29) hakkında işlem başlatıldı.

Şüphelinin, yakalanmamak için farklı adreslerden farklı kişilere cep telefonları tek tek kargo aracılığıyla kendine gönderttiği ve iş yerinde sattığı öğrenildi.

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