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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya'da duvar görünümü verilen ahşap bölmede 29 kaçak cep telefonu ele geçirildi

AA

Konya'da duvar görünümü verilen ahşap bölmede 29 kaçak cep telefonu ele geçirildi

KONYA (AA) - Konya'da polisin bir iş yerine düzenlediği operasyonda 29 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi, bir kişi hakkında işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Meram ilçesindeki cep telefonu ve aksesuarları satışı yapan bir iş yerinde gümrük kaçağı cep telefonu bulunduğu bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, merdiven korkuluğunun arka kısmında duvar görünümü verilen ahşap bölmede, 29 gümrük kaçağı cep telefonu, 1 akıllı saat, 3 akıllı kulaklık ve 105 telefon aksesuarı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan S.A. (29) hakkında işlem başlatıldı.

Şüphelinin, yakalanmamak için farklı adreslerden farklı kişilere cep telefonları tek tek kargo aracılığıyla kendine gönderttiği ve iş yerinde sattığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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