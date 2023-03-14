Konya'da bıçakladığı annesini rehin alan şüpheli gözaltına alındı

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KONYA (AA) - Konya'da vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladığı annesini rehin alan şüpheli, kilitlediği evin kapısı kırılarak yakalandı.

Psikolojik sorunları olduğu belirtilen S.Ş. (23), Selçuklu ilçesi Akşemsettin Mahallesi Tekerler Sokak'taki evlerinde annesi Fatma Ş. (57) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ş, annesini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kendisini annesiyle eve kilitleyen S.Ş, polis ekiplerince ikametin kapısı kırılarak gözaltına alındı.

Ağır yaralanan Fatma Ş. Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

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