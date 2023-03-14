Seydişehir Belediye Başkanı Tutal, sağlık çalışanlarını ziyaret etti

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KONYA (AA) - Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve AK Parti İlçe Başkanı Kemalettin Atalay, doktor ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.



Seydişehir Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarını ve 112 Acil Komuta Merkezini ziyaret eden Belediye Başkan Tutal, vatandaşların sağlığı için gece gündüz demeden fedakarca çalışan doktor ve sağlık çalışanlarının kutsal bir görev yaptıklarını ifade ederek, görevlerinde başarılar diledi.

Sağlık çalışanları ile sohbet eden Belediye Tutal, şunları kaydetti:

"Sağlık sektöründe çalışanlarımız her zaman olduğu gibi bugün de fedakarca çalışarak vatandaşlarımıza büyük hizmetler vermeye devam ediyor. Sağlık çalışanlarımızın fedakarlıklarına hepimiz şahit olduk, olmaya devam ediyoruz. Sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramlarını kutluyorum."​​​​​​​



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