Konya'da birlikte yaşadığı kadını silahla öldüren sanığın yargılanması sürüyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya'nın Karatay ilçesinde, birlikte yaşadığı kadını silahla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Serdar Ö. ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık Serdar Ö, söz konusu olayda suçunun bulunmadığını belirterek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

- Olay

Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde 16 Şubat 2022'de aralarındaki geçimsizlik nedeniyle annesinin evinde kalan dini nikahlı eşi Güler Gül'ü silahla öldüren Serdar Ö. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Serdar Ö. hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı verildiği, 5 çocuğunun annesi Gül ile barışmak için kayınvalidesinin evine gittiği öğrenilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.