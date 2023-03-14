Beyşehir'den kısa kısa

Bu bölgelerden fay hattı geçmiyor! Türkiye'de deprem riski olmayan iller belli oldu

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KONYA (AA) - Beyşehir Gölü'nde 15 Haziran'a kadar sürecek su ürünleri av yasağı yarın başlayacak.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver yaptığı yazılı açıklamada, su ürünlerinin korunması amacıyla 15 Mart-15 Haziran'da uygulanacak av yasağının yarın başlayacağını belirtti.

Su ürünleri av yasağı süresince göle hiçbir surette balıkçı teknesinin açılamayacağını ifade eden Özver, şunları kaydetti:

"Av yasağı dönemi boyunca ticari balıkçıların göle çıkmalarına ve gölde tekne bulundurmalarına izin verilmeyecektir. Yasak süresi içerisinde teknelerde, göl kenarında ve adalarda her türlü istihsal malzemesi bulundurulması yasak olup, bulunduğu takdirde görevlilerce el konularak yasal işlemler yapılacaktır. Balık satış yerleri ve fabrikalar yasağın başlamasından itibaren 24 saat içerisinde ellerinde bulunan balık miktarının tespiti için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bilgi verecektir. Tespiti yapılan su ürünlerinin İlçe Müdürlüğümüzden izin, nakil veya menşei belgesi alınmadan nakli ve satışı yapılmayacaktır."

- Beyşehir'de "doğal afetler ve olağanüstü hallerde kadın" temalı program

Beyşehir ilçesinde "doğal afetler ve olağanüstü hallerde kadın" temalı program düzenlendi.

Kredi ve Yurtlar Kurumu Eşrefoğlu Erkek Öğrenci Yurdu'nda Beyşehir Müftülüğü tarafından düzenlenen kadınlara yönelik programa konuşmacı olarak Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Vildan Koçbeker katıldı.

Müftü Veysel Kükrek, yaptığı konuşmada, zor zamanlarda Müslüman bireylerin duruşundan söz etti.

Dr. Koçbeker'in sunumunun ardından manevi danışman Filiz Aydın ise kadın sahabelerden örnek verdiği program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duaların ardından sona erdi.

Programa, Beyşehir Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Saniye Göker ve depremzede kadınlar katıldı.



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