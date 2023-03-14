Beyşehir'de yağış sevinci

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KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde son yağışlar çiftçiyi mutlu etti.

Beyşehir Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ağralı, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe genelinde sonbaharda hububat ekim döneminde yetersiz kalan yağışların toprağa atılan tohumların çimlenmesinin gecikmesine yol açtığına belirtti.

Çimlenen tohumların yeterli toprak nemini bulamadığı için tarla yüzeyinde seyrelmeler görüldüğünü ifade eden Ağralı, şunları kaydetti:

"Bu dönem gübre atım dönemi. Yağışlar, hububatın kardeşlenme döneminde azotun bitkilere faydalılığını artırırken, susuzluğunu da gidermiştir. Bu etkisiyle ekinlerin ve çiftçilerin yüzünü güldürmüştür. İnşallah nisan ve mayıs aylarında da etkili yağışlar ülkemizin hububat açığı kapatılmış olur."

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