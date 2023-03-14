TÜMOSAN, Konya Tarım Fuarı'nda ürünlerini sergiledi

KONYA (AA) - TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi AŞ, geliştirdiği ürünlerle Konya Tarım Fuarı'nda yerini aldı.



TÜMOSAN'ın Pazarlama Müdürü Onur Koca, KTO-TÜYAP Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen Konya Tarım Fuarı'nda AA muhabirine, TÜMOSAN olarak 2022'de başarılı bir sezon geçirdiklerini ifade etti.

Geçen yıl yurt içi ve yurt dışı satışlarını artırdıklarını belirten Koca, "Traktör pazarında satış rakamlarını yüzde 43 artırarak, toplamda 8 bin 267 satış gerçekleştirdik. Bu da bizim tarım sektöründe, bu piyasada ikinciliğimizi korumamızı sağladı. Yurt dışında da yaklaşık yüzde 28 artışla 33 ülkeye ihracatımızı gerçekleştirmeye devam ediyoruz. En çok ihracatı İrlanda, Azerbaycan, Balkan ülkeleri ve Yemen'e yapıyoruz." diye konuştu.

Koca, 2023'te de yeni ürünleri piyasaya çıkarmayı hedeflediklerini dile getirerek, hibrit traktör alanında çalışma yürüttüklerini söyledi.

- Deprem bölgesindeki çiftçiye destek

Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerin haberini aldıkları andan itibaren çalışmalara başladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Depremin üçüncü gününden itibaren Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 3 bin kişilik yemek vermeye başladık, bu hizmetimiz halen devam ediyor. Depremin ilk gününden beri oldukça büyük yardım sevkiyatları başladı. Bu sevkiyatların boşaltma ve yükleme işleri için 21 forklifti operatörleriyle vererek yükleme-boşaltma işlemlerini 4 şehirde gerçekleştirmelerini sağlıyoruz. TÜMOSAN, deprem felaketinin ardından ilgili bölgelerde kullanılması ve ihtiyaçların teminine yönelik olarak 60 milyonluk bütçe ayarladı. Tüm çalışmalarımızı bu yönde gerçekleştiriyoruz."

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