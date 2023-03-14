Konya'da devrilen üç tekerlekli elektrikli motosikletin sürücüsü öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde devrilen üç tekerlekli elektrikli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Kınay'ın (40) kullandığı elektrikli üç tekerlekli motosiklet, Beyşehir-Konya kara yolunun 16. kilometresinde Sarıköy Mahallesi yönüne seyir halindeyken devrildi.

Yan yatan motosikletten yere savrulan sürücü Kınay, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kınay'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.