Konya'da meyve suyu kutusuna uyuşturucu gizleyen 6 şüpheli tutuklandı

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KONYA (AA) - Konya'da meyve suyu kutusunda uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 6 zanlı, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente girişteki uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri hafif ticari bir aracı durdurdu.

Narkotik dedektör köpeğinin de katıldığı aramalarda, meyve suyu kutusuna gizlenmiş 285 gram eroin ile aracın farklı yerlerine saklanmış 470 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Araçtaki Hüseyin G. ile eşi Gurbet G, Orhan S, Şafak K, Zekiye B. ve Mustafa K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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