Konya'da meyve suyu kutusuna uyuşturucu gizleyen 6 şüpheli tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya'da meyve suyu kutusuna uyuşturucu gizleyen 6 şüpheli tutuklandı

AA

Konya'da meyve suyu kutusuna uyuşturucu gizleyen 6 şüpheli tutuklandı

KONYA (AA) - Konya'da meyve suyu kutusunda uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 6 zanlı, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente girişteki uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri hafif ticari bir aracı durdurdu.

Narkotik dedektör köpeğinin de katıldığı aramalarda, meyve suyu kutusuna gizlenmiş 285 gram eroin ile aracın farklı yerlerine saklanmış 470 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Araçtaki Hüseyin G. ile eşi Gurbet G, Orhan S, Şafak K, Zekiye B. ve Mustafa K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya'da depremzedeye "fahiş fiyattan" ev kiralayan emlakçı ve ev sahibine adli işlem
YEREL HABERLER Konya'da depremzedeye "fahiş fiyattan" ev kiralayan ...
TÜBİTAK projesiyle, boksit yataklarındaki nadir toprak elementleri ekonomiye kazandırılacak
YEREL HABERLER TÜBİTAK projesiyle, boksit yataklarındaki nadir ...
Konya'da devrilen üç tekerlekli elektrikli motosikletin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Konya'da devrilen üç tekerlekli elektrikli ...
TÜMOSAN, Konya Tarım Fuarı'nda ürünlerini sergiledi
YEREL HABERLER TÜMOSAN, Konya Tarım Fuarı'nda ürünlerini sergiledi
Beyşehir'de yağış sevinci
YEREL HABERLER Beyşehir'de yağış sevinci
TÜMOSAN'dan afetzede çiftçilere 60 milyon liralık bütçe
YEREL HABERLER TÜMOSAN'dan afetzede çiftçilere 60 milyon liralık ...
Beyşehir'den kısa kısa
YEREL HABERLER Beyşehir'den kısa kısa
Konya'da birlikte yaşadığı kadını silahla öldüren sanığın yargılanması sürüyor
YEREL HABERLER Konya'da birlikte yaşadığı kadını silahla öldüren ...
Tartıştığı annesini bıçaklayıp, kendini eve kilitledi
YEREL HABERLER Tartıştığı annesini bıçaklayıp, kendini eve kilitledi
Güneysınır'da 14 Mart Tıp Bayramı
YEREL HABERLER Güneysınır'da 14 Mart Tıp Bayramı
Konya Tarım Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı
YEREL HABERLER Konya Tarım Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı
Seydişehir Belediye Başkanı Tutal, sağlık çalışanlarını ziyaret etti
YEREL HABERLER Seydişehir Belediye Başkanı Tutal, sağlık ...
Konya'da bıçakladığı annesini rehin alan şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Konya'da bıçakladığı annesini rehin alan şüpheli ...
Konya Büyükşehir Belediyesi, Habib-i Neccar Camisi'ni restore etmek istiyor
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir Belediyesi, Habib-i Neccar Camisi'ni ...
Konya'da duvar görünümü verilen ahşap bölmede 29 kaçak cep telefonu ele geçirildi
YEREL HABERLER Konya'da duvar görünümü verilen ahşap bölmede 29 ...
Depremde yıkılan Habib-i Neccar Camisi, restore edilecek
YEREL HABERLER Depremde yıkılan Habib-i Neccar Camisi, restore ...
Depremzede tatlıcı, işine Konya'da devam ediyor
YEREL HABERLER Depremzede tatlıcı, işine Konya'da devam ediyor
Bozkır Bimder Derneği Bozkır'da kalan depremzedeleri Konya'da gezdirdi
YEREL HABERLER Bozkır Bimder Derneği Bozkır'da kalan depremzedeleri ...
Konya'da otomobiliyle çarparak kayınbiraderinin ölümüne neden olan kadına ağırlaştırılmış müebbet hapis
YEREL HABERLER Konya'da otomobiliyle çarparak kayınbiraderinin ...
Eski bakan Tanır için TBMM'de cenaze töreni (2)
YEREL HABERLER Eski bakan Tanır için TBMM'de cenaze töreni (2)
Eski Bakanlardan Vefa Tanır memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Eski Bakanlardan Vefa Tanır memleketi Konya'da son ...
Konya'da düzenlenen çalıştayda kritik elementlerin zenginleştirilmesi ele alındı
YEREL HABERLER Konya'da düzenlenen çalıştayda kritik elementlerin ...
İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
YEREL HABERLER İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma ...
Konya- Antalya yolunda kar yağışı etkili oldu
YEREL HABERLER Konya- Antalya yolunda kar yağışı etkili oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.