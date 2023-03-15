Seydişehir'den kısa kısa

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KONYA (AA) - Seydişehir Belediyesi, ilçeye yerleşen depremzedelere yönelik moral ve motivasyon etkinliklerine devam ediyor.



Şaban Cengiz Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, ilçedeki depremzede çocuklara yönelik kukla gösterisi, Hacivat-Karagöz gölge oyunu, sahne oyunları yapıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, yaptığı açıklamada, "Kültürel ve sosyal belediyecilik anlamında birçok örnek çalışmayı hayata geçiriyoruz. Çocuk şenliği, kitap günleri, tiyatrolar, konferanslar, yarışmalar gibi birçok çalışmayla örnek oluyoruz. Bu etkinlikleri arttırarak devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

- Seydişehir'de hayırsever iş insanı hastaneye tıbbi cihaz desteğinde bulundu

Seydişehir'de hayırsever iş insanı Kamil Akkanat, Devlet Hastanesi’ne tıbbi cihaz yardımında bulundu.

Seydişehir Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamada, tıbbi cihaz desteği için hayırsever iş insanı Kamil Akkanat'a teşekkür edildi.



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