Konya'da 3 kişi hakkında uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak işlem yapıldı

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KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde 3 kişi hakkında uyuşturucu kullanmak ve bulundurmaktan işlem yapıldığı bildirildi.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çimenli Mahallesi'ndeki metruk binada K.V, Ç.B. ve S.Ö'yü gözaltına aldı.



Operasyonda, 8 gram metamfetamin ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında uyuşturucu kullanmak ve bulundurmaktan işlem yapıldığı öğrenildi.

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