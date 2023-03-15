KONYA (AA) - HDI Sigorta Hentbol Erkekler Türkiye Kupası Sekizli Final ilk karşılaşmasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, MKE Ankaragücü Mamak Belediyespor'u 32-22 yendi.
Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda yapılan çeyrek final müsabakası öncesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da hayatını kaybeden Hentbol A Milli Takım Kaptanı Cemal Kütahya için saygı duruşunda bulunuldu.
Maçın ilk dakikalarında üstünlüğü ele geçiren Sakarya Büyükşehir Belediyespor, ilk yarıyı 15-9 önde tamamladı.
İkinci yarıda da üstünlüğü kaybetmeyen ve farkı açan Sakarya Büyükşehir Belediyespor, salondan 32-22 galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla Sakarya Büyükşehir Belediyespor, yarı finale yükselen ilk takım oldu.
Çeyrek final müsabakaları, Beykoz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor, Beşiktaş Yurtbay Seramik-İzmir Büyükşehir Belediyespor ve Spor Toto-Mihallıçcık maçlarıyla devam ediyor.
Yarı final maçları 17 Mart Cuma günü saat 14.00 ve 16.00'da planlanırken, kupanın final maçı ise 18 Mart Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak.