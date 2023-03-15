Hatay'daki Konya Konteyner Kentte 349 konteyner belirlenen alana yerleştirildi

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KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesinin kentteki odalar ve ilçe belediyeleriyle Hatay'da iki bölgede kuracağı konteyner kent çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, 6 Şubat'ta ülkeyi yasa boğan yıkıcı depremlerin ilk gününden itibaren Konya olarak depremzedelerin yaralarını sarmak için Hatay'da tüm imkanları seferber ettiklerini belirtti.

Toplam 1000 konteynerden oluşacak konteyner kentlerin birinci etabında çalışmaların sona yaklaştığını aktaran Altay, birinci etap konteyner kentte su ve kanalizasyon altyapısının tamamlandığını, çevre düzenlemesi ve tretuvar çalışmalarının da devam ettiğini vurguladı.

Altay, Konya olarak deprem bölgesinde çalışmaları titizlikle sürdüreceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Deprem bölgesinde altyapı, lojistik, su çalışmaları, mobil mutfaklar, haberleşme ve enerji sağlama gibi her türlü insani ihtiyacı karşılamak adına yürüttüğümüz çalışmalarda önemli bir aşamaya geldik. Konya Ticaret Odamız, Sanayi Odamız, Ticaret Borsamız ile Karatay, Meram ve Selçuklu belediyelerimizle kurulumlarını sürdürdüğümüz konteyner kentlerin birinci etabında toplam 487 konteyner yerleştireceğiz. Halihazırda bu konteynerlerin 349'unu yerleştirdik. Geriye kalan 138 konteyner de en kısa sürede tamamlanacak ve depremzede kardeşlerimiz buralara yerleştirilecek."

İkinci etap konteyner kent için de çalışmaların devam ettiğine değinen Altay, burada da KOSKİ ekiplerinin altyapı çalışmalarını büyük oranda tamamladığını ifade etti.

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