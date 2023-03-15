Seydişehir'de depremzedeler yararına kermes yapıldı

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KONYA (AA) - Seydişehir'de Seyyid Harun Veli Derneği tarafından depremzede aileler için kermes düzenledi.

Atatürk Caddesi'nde hayırsever kadınlar tarafından açılan kermesten 119 bin lira gelir elde edildi.

Seyyid Harun Veli Derneği yönetimi tarafından toplanan para, depremzedeler yararına kullanılması için Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin'e verildi.

Pişkin de 119 bin liranın konteyner hesaplarına aktarıldığını ifade etti.

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