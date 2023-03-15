En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - HDI Sigorta Hentbol Erkekler Türkiye Kupası Sekizli Final ikinci karşılaşmasında Beykoz Belediyespor, Nilüfer Belediyespor’u 29-26 yendi

Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda yapılan organizasyonda ilk yarıyı Beykoz Belediyespor, 14-12 önde kapattı.

İkinci yarısı büyük çekişmeye sahne olan maçta Beykoz Belediyespor, sahadan 29-26 galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Beykoz Belediyespor, Sakarya Büyükşehir Belediyespor'un ardından yarı finale yükselen ikinci takım oldu.

Çeyrek final müsabakaları, Beşiktaş Yurtbay Seramik-İzmir Büyükşehir Belediyespor ve Spor Toto-Mihallıçcık maçlarıyla sürecek.

Yarı final maçları 17 Mart Cuma günü saat 14.00 ve 16.00'da planlanırken, kupanın final maçı ise 18 Mart Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.