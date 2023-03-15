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KONYA (AA) - HDI Sigorta Hentbol Erkekler Türkiye Kupası Sekizli Final üçüncü karşılaşmasında Beşiktaş Yurtbay Seramik, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 37-20 mağlup etti.

Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakada ilk yarıyı Beşiktaş Yurtbay Seramik, 15-11 önde geçti.

İkinci yarıda da etkili oyunuyla üstünlüğünü sürdüren siyah beyazlılar, salondan 37-20 galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Beşiktaş Yurtbay Seramik, Beykoz Belediyespor ve Sakarya Büyükşehir Belediyespor'un ardından yarı finale yükselen üçüncü takım oldu.

Çeyrek final müsabakaları, Spor Toto-Mihallıçcık maçıyla devam ediyor.

Yarı final maçları 17 Mart Cuma günü saat 14.00 ve 16.00'da planlanırken, kupanın final maçı ise 18 Mart Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak.

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